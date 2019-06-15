Экономика
Правительство оценило перспективы сотрудничества с КитаемТелеканал 360° 00:33
По мнению Акимова, в перспективе на передний план вскоре выйдет сотрудничество в области авиастроения, телекоммуникаций, в также в других высокотехнологичных отраслях.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве
Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Футбол
Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ
Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где открывается саммит СВМДА
Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле Aurus, где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:21
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в незаконной слежке за Сечиным
Как заявляют в компании, опубликованная Reuters информация "содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб", якобы со взломом в соцсетях закрытых аккаунтов Сечина и членов его семьи.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон признался, что в подростковом возрасте употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Кино
На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова
В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Общение с природой признается лучшим лекарством для здоровья
Обновлено вчера в 03:30
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Шредер назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Хуммельса
Обновлено вчера в 16:53
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Мантуров рассказал о возможном расширении tax free на всю Россию
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система tax free, предусматривающая возврат суммы налога на добавленную стоимость (НДС) от приобретенных товаров, может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Приморские военные корабли вернулись во Владивосток
Сегодня большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Иркут» вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 00:18
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30