Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru вчера в 14:57
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
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Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
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В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
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Шоумен отметил, что ему трудно говорить об этой ситуации, поскольку телеведущая его коллега.
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Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
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В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
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Технологии
В Лё-Бурже представили электрический самолет
На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
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Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду
Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
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В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Наука
Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным
Исследователи проанализировали данные о почти 85 тысячах британцев трудоспособного возраста и выяснили, что, по сравнению с отсутствием работы, минимальная продолжительность рабочей недели (до восьми часов) может обеспечить психическое благосостояние.
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Политика
Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон с большим отрывом выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займет пост премьера страны.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Религия
Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня
Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 05:10
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Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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Транспорт
Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу
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Обновлено в 06:54
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
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Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
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