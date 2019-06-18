Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru вчера в 14:57

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Общество Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Шоу-бизнес Иван Ургант оценил слова Елены Малышевой о «детях-кретинах» Шоумен отметил, что ему трудно говорить об этой ситуации, поскольку телеведущая его коллега.

Шоу-бизнес Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.

Технологии В Лё-Бурже представили электрический самолет На Парижском авиасалоне в Лё-Бурже представили первый электрический самолет Alice, созданный израильской компанией Eviation.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Политика Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.

Происшествия В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.

Наука Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным Исследователи проанализировали данные о почти 85 тысячах британцев трудоспособного возраста и выяснили, что, по сравнению с отсутствием работы, минимальная продолжительность рабочей недели (до восьми часов) может обеспечить психическое благосостояние.

Авто Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.

Политика Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон с большим отрывом выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займет пост премьера страны.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Религия Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Транспорт Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение Минтранса по финансированию проектирования второй ветки метро.

Происшествия СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.

Политика В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.