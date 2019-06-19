Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru вчера в 14:57
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Политика
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На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.
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Лавров заявил, что РФ ценит развивающиеся отношения с Швейцарией
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Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.
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РУСАДА увеличивает число антидопинговых дел в Чувашии до 70
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В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
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Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
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