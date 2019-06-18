Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru 14:57

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Lenta.ru14:57

Правительство нашло «противоречивые трактовки» данных о ценах на бензин

РБК15:19

Кабмин ответил на данные Росстата о резком росте оптовых цен на бензин

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Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

РИА Новости15:44

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Газета.Ru14:51

Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

ТАСС14:45
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В США создан робот, способный определять вещи тактильным способом

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В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
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По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
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