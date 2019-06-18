Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru 14:57

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

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