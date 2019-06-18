Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru 14:57
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Ксения Бородина высказалась о брачном контракте
Обновлено в 06:42
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Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»
Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.
Обновлено в 16:27
Политика
В партии Зеленского рассказали о способе возвращения ДНР и ЛНР
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».
Обновлено в 16:24
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Наука
Алюминий защитит квантовые компьютеры
Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
Обновлено в 12:20
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
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Экономика
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Обновлено в 08:24
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Кино
В «Артеке» пройдет 27-й Всероссийский кинофестиваль «Алые паруса»
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Здоровье
На реконструкцию ФАПов и амбулаторий в Крыму направят 1 млрд рублей
В 2019 году Крым получит на реализацию нацпроекта 1,185 млрд рублей из федерального центра, еще 190,1 млн рублей целевых расходов заложены в региональный бюджет.
Обновлено в 11:03
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Испании задержали судно с украинцами и 10 т гашиша
В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Политика
Трамп сообщил о начале нового раунда торговых переговоров с Китаем
Выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида, президент США Дональд Трамп анонсировал начало нового раунда торговых переговоров с КНР.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.
Обновлено в 14:49
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
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Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08