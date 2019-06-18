Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru вчера в 14:57

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин в мае

Интерфаксвчера в 15:01

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

РИА Новостивчера в 15:44

Правительство нашло «противоречивые трактовки» данных о ценах на бензин

РБКвчера в 15:19

Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин

Znak.com00:40

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Lenta.ruвчера в 14:57

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Газета.Ruвчера в 14:51

Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

ТАССвчера в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

Обновлено вчера в 06:47
Здоровье

От укусов клещей в Кузбассе пострадало более 18 тысяч человек

От укусов клещей в Кузбассе пострадало более 18 тысяч человек. Из них около четырех тысяч - это дети и подростки до 17 лет.
Обновлено в 01:44
Общество

С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия

С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия. Для населения начнут действовать новые тарифы.
Обновлено в 03:17
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Более миллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным

Операторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным получили более миллиона вопросов. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
Обновлено в 03:11
Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метро

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика

Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежом

Россия занимает 25-е место среди 180 стран мира по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям как место работы, показало совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter (Decoding Digital Talent).
Обновлено вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о проведении обширной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:37
Космос

На Марсе нашли свежий кратер от мощного взрыва

Взрыв вырвал почвенный материал Марса, образовав кратер 15-16 метров в диаметре.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

СКР и ФСБ провели обыски в 7 регионах по делу о финансировании ИГ

Оперативники ФСБ и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").
Обновлено в 03:28
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Путешествия

В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера

Обновлено в 02:21
Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Общество

Минтранс и участники авиаотрасли займутся безопасностью

О совместной работе над безопасностью полётов договорились представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлот», Шереметьево и «Гражданские самолёты Сухого».
Обновлено в 03:07
Здоровье

Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару

Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

«Ростов» представил форму на новый сезон

«Ростов» представил общественности новые комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Обновлено в 03:04
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Обновлено вчера в 13:04
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие

Конгресс США потребовал от Трампа объяснить размещение войск на Ближнем Востоке

Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Авто

Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне

Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное