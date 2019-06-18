Энергетика
Правительство разъяснило рост цен на бензинКомсомольская правда вчера в 16:09
Чиновники Минэнерго проанализировали данные о росте цен на топливо и пришли к выводу: все в порядке. Стоимость бензина соответствует тем значениям, которые обговаривали с производителями в прошлом году. По данным ведомства, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.
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В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
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Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
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В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
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Меркель назвала условие снятия санкций с России
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