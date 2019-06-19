Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru вчера в 14:57

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин

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Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

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В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин в мае

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Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Газета.Ruвчера в 14:51

Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

ТАССвчера в 14:45
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Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»

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Старшего сына экс-хоккеиста Соколова выписали из реанимации

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Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Политика

Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов

Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:08
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Происшествия

Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет

Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой

33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Политика

Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины

Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины.
Обновлено в 09:33
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Здоровье

Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно

Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено вчера в 05:38
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:38
Политика

В Харькове улице вернут имя Жукова

Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Наука

Пчелы вызвали панику у рыб и наоборот. Причем тут роботы?

Робот-рыба двигался и менял окраску, робот-пчела вибрировал и создавал потоки воздуха разной силы и температуры, и остальные члены группы реагировали на эти сигналы.
Обновлено в 06:10
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева

На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
Путешествия

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Музыка

Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню

Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.
Обновлено в 07:10
Экономика

В Росавиации отреагировали на претензии Счетной палаты по Домодедово

Счетная палата в среду заявила, что проект модернизации аэродромной инфраструктуры Домодедово не выполнен в срок, пропускная способность аэродрома снизилась, а некоторые новые объекты аэропорта простаивают без использования.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Опубликованы спецификации PCI Express 6.0

Пока интерфейс PCI Express 4.0 только готовится к появлению в потребительских продуктах, консорциум PCI-SIG уже анонсировал первичные спецификации PCI Express 6.0.
Обновлено в 04:48
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
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