Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru вчера в 14:57
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Футбол
Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Политика
Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов
Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой
33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
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Политика
Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины
Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины.
Обновлено в 09:33
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Здоровье
Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно
Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено вчера в 05:38
Политика
В Харькове улице вернут имя Жукова
Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название – проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Наука
Пчелы вызвали панику у рыб и наоборот. Причем тут роботы?
Робот-рыба двигался и менял окраску, робот-пчела вибрировал и создавал потоки воздуха разной силы и температуры, и остальные члены группы реагировали на эти сигналы.
Обновлено в 06:10
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева
На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
Путешествия
АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе
По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Музыка
Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню
Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.
Обновлено в 07:10
Экономика
В Росавиации отреагировали на претензии Счетной палаты по Домодедово
Счетная палата в среду заявила, что проект модернизации аэродромной инфраструктуры Домодедово не выполнен в срок, пропускная способность аэродрома снизилась, а некоторые новые объекты аэропорта простаивают без использования.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Опубликованы спецификации PCI Express 6.0
Пока интерфейс PCI Express 4.0 только готовится к появлению в потребительских продуктах, консорциум PCI-SIG уже анонсировал первичные спецификации PCI Express 6.0.
Обновлено в 04:48
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32