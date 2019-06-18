Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензинLenta.ru 14:57
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России. Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Обновлено в 15:25
ЖКХ
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Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
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Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 15:12
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Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.
Обновлено в 15:04
Политика
Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»
Зеленский напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 09:32
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Вышинский не признал вину по обвинительному акту
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
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Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
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Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
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Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
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Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
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