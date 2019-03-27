Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»Ведомости вчера в 17:25

Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. Сейчас обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства.

с чего всё началось

Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.

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