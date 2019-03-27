Экономика
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»Ведомости вчера в 17:25
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. Сейчас обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства.Ведомостивчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках
В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.
Обновлено в 11:57
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Политика
BBC принесла извинения Порошенко
Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика
ЦИК окончательно оставил Грудинина без мандата депутата Госдумы
Центризбирком передал мандат депутата Госдумы скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова Петру Медведеву.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений
В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Обновлено в 11:31
Политика
Дания отказала «Газпрому» в прокладке «Северного потока-2»
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева
Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Хоккей
КХЛ официально подписала контракт с IT-компанией SAP
Контракт рассчитан на четыре с половиной года SAP – крупнейшая IT-компания в Европе.
Обновлено в 12:26
Кино
«Игру престолов» после финального сезона ждет документальный фильм
Телеканал HBO анонсировал двухчасовой документальный фильм о создании финального сезона «Игры престолов» под названием «Game of Thrones: The Last Watch».
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал испытания противоспутникового оружия в Индии
Российский МИД призвал Индию присоединиться к международным усилиям по недопущению гонки вооружений в космосе после проведения Нью-Дели успешных испытаний противоспутникового оружия.
Обновлено в 10:39
Футбол
«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦП
«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП).
Обновлено в 09:54
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Арестован подельник Абызова Николай Степанов
В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37