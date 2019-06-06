Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru 12:50
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.РИА Новости12:20
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Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала "Россия 1" во время обсуждения обстрела мечети в Донецке.
Обновлено в 11:32
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Политика
Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО
Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны.
Обновлено в 21:58
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Новый авианосец США оказался несовместим с F-35
Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Экономика
На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Религия
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Австрия в июле может выдать Фирташа США
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля.
Обновлено в 21:57
Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено в 21:58
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:38
Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено в 11:05
Здоровье
Женщина пролила духи и осталась без ноги
Обновлено в 13:42
Общество
В Перми прокуратура возбудила дела против гимназии и ее директора
В надзорном органе установили, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы учебного заведения являлся незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку.
Обновлено в 08:32