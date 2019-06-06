Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru 12:50

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.
РИА Новости12:20

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В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новости12:20

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известия14:50

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русском12:53

Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ru16:51

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАСС13:04

Правительство поддержит россиянок при рождении первенца

Московский Комсомолец12:50

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфакс12:48
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Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала "Россия 1" во время обсуждения обстрела мечети в Донецке.
Обновлено в 11:32
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Политика

Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи

Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны.
Обновлено в 21:58
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

День будет удачным, если вы спланируете его заранее.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Религия

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Австрия в июле может выдать Фирташа США

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может быть выдан из Австрии в США в начале июля.
Обновлено в 21:57
Футбол

Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено в 21:58
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Спорт

Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:38
Общество

Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено в 11:05
Здоровье

Женщина пролила духи и осталась без ноги

Обновлено в 13:42
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Общество

В Перми прокуратура возбудила дела против гимназии и ее директора

В надзорном органе установили, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы учебного заведения являлся незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку.
Обновлено в 08:32
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