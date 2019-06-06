Экономика
В России увеличат размер материнского капиталаРИА Новости вчера в 12:20
Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.РИА Новостивчера в 12:20
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Политика
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Политика
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Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
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Экономика
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Общество
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Обновлено вчера в 21:44
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Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
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Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
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Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" Елена Голунова вышла замуж Фотографиями со свадьбы Елены в своем микроблоге поделился также Влад Кадони.
Обновлено вчера в 13:07
Авто
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Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено 05 июня в 14:45
Политика
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
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Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Обновлено вчера в 13:28
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Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
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В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
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После отделения от разгонного блока «Бриз-М» спутник «Ямал-601» не сумел выйти на рабочую орбиту из-за неполадок с двигателем.
Обновлено 04 июня в 22:12
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Обновлено в 01:08
Здоровье
В России могут продлить порог детства до 21 года
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Москве задержали иркутского министра после жалобы Путину на вырубки
Сотрудники ФСБ задержали в московском Шереметьеве министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда.
Обновлено вчера в 03:02
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Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
Обновлено вчера в 05:21
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
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Обновлено в 01:00
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
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Обновлено вчера в 12:42
Политика
Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»
Симоньян отказалась отвечать, сказав при этом, что Соболь ей не нравится. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована.
Обновлено в 01:09