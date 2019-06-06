Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru 12:50
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.РИА Новости12:20
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Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Космос
НАСА тестирует прототипы модулей будущей орбитальной лунной базы
Обновлено 04 июня в 21:41
Происшествия
Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Алибасову предсказали страдания и боль
Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:30
Экономика
РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома
«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Авто
Названы цены и комплектации Volkswagen Passat 2020
С сегодняшнего дня европейские автолюбители могут оставить предварительный заказ на Volkswagen Passat 2020 модельного года.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании
Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году
Обновлено в 08:16
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено в 04:14
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Общество
Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей
По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.
Обновлено в 18:06
Политика
Медведев оценил возможность сохранения транзита газа через Украину
В апреле 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 15:10
Теннис
Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»
Анисимова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с австралийкой Эшли Барти.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Администрация Псковской области и компания Philips планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения
В рамках партнерства стороны планируют совместными усилиями развивать систему здравоохранения в регионе и проводить консультации, семинары и другие мероприятия, которые будут способствовать улучшению качества медицины в Псковской области.
Обновлено в 06:01
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Футбол
СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52