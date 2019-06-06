Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенцаLenta.ru 13:25

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает газета «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.
РИА Новости12:20

Подробнее о событии

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известия14:50

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфакс12:48

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русском12:53

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новости12:20

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАСС13:04

Правительство поддержит россиянок при рождении первенца

Московский Комсомолец12:50

Голикова заявила о проработке мер поддержки при рождении первенца

РБК13:48
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Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Футбол

Нидерланды — Англия 1:1 (2-й тайм)

Во время полуфинального матча Лиги наций между сборными Англии и Нидерландов на крыше стадиона «Афонсо Энрике» дежурят снайперы.
Обновлено в 15:44
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Политика

В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Происшествия

RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:10
Происшествия

Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли

Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.
Обновлено в 14:19
Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Политика

Матвиенко заявила о важности недопущения новой холодной войны

Недопущение новой холодной войны — главный вопрос, который волнует всех людей вне зависимости от того, в какой стране они проживают.
Обновлено в 10:04
Культура

Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом

Обновлено в 09:16
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Игры

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Авто

Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Происшествия

На улице Глинки трактор с водой проехался по иномарке

Обновлено в 15:03
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Футбол

СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу

«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Авто

Составлен ТОП-5 лучших подержанных кабриолетов

Если вы присматриваетесь к подержанным кабриолетам, то вам пригодится рейтинг лучших в мире автомобилей с открытым верхом, доступных на вторичном рынке.
Обновлено в 08:06
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
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