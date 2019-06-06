Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru 12:50

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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В России увеличат размер материнского капитала

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.
РИА Новости12:20

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Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ru16:51

Правительство поддержит россиянок при рождении первенца

Московский Комсомолец12:50

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русском12:53

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новости12:20

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАСС13:04

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известия14:50

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфакс12:48
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
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Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
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В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

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Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

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В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича

Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Энергетика

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.
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Кино

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Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Единоборства

Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Политика

Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
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Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов

Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
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Религия

Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне

В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
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Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Футбол

Нидерланды — Англия 2:1 (2-й экстра-тайм)

Первый финалист Лиги наций определился накануне: сборная Португалии обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра походила в Порту, в составе победителей все три гола забил нападающий Криштиану Роналду.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Футбол

«Ливерпуль» может купить форварда «Лилля» Пепе за 80 млн

Нападающий «Лилля» Николя Пепе заинтересовал «Ливерпуль», сообщает L'Equipe.
Обновлено в 11:38
Политика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В день крушения малайзийского боинга возле Украины находились 170 военных из РФ

Более 170 российских военных находились возле украинской границы в тот день, когда был сбит малайзийский Boeing-777.
Обновлено в 04:20
Авто

Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x

В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
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Игроки Destiny 2 смогут переносить сохранения между компьютером и консолью

Судьба сохранений на PS4 пока остаётся неизвестной — нет никакого подтверждения, что консоль от Sony можно будет использовать в рамках этой системы.
Обновлено в 05:26
Авто

GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины

Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
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