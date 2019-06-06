Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru 12:50
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.РИА Новости12:20
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Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Транспорт
Реформа от дилетантов
Жители Петербурга уже две недели обсуждают в соцсетях и на кухнях затеянную Смольным так называемую транспортную реформу.
Обновлено в 13:10
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Зеленский повторно предложит Раде уволить Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ещё раз внесёт в Верховную раду предложение об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, а также глав Минобороны и СБУ.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
Обновлено в 10:28
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Культура
Драматурга Николая Коляду позвали в Госдуму
На открытии Уральского театрального форума в Екатеринбурге, 5 июня, Елена Ямпольская пригласила драматурга в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 03:33
Общество
В Южно-Сахалинске думают над оптимизацией работы мэрии
Как рассказал первый вице-мэр Алексей Фризюк, работа над проектами по оптимизации в рамках программы "Эффективный регион" в Южно-Сахалинске началась в январе 2019 года, были выделены наиболее актуальные направления, сформированы команды.
Обновлено в 19:27
Транспорт
В «Федеральной пассажирской компании» рассказали о новых поездах
Директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов рассказал «Известиям» о новых плацкартных и купейных вагонах с микроволновками, душевыми кабинами и холодильниками, а также о том, отразится ли это на стоимости проезда.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Игры
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Политика
Пушков сообщил об окончании «изоляции» России
На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным
На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Здоровье
Кофе и кофеин: волгоградцам рассказали о распространенных мифах
Если вы пьете кофе в первую половину дня – можете даже не думать о том, что вам будет сложно заснуть, да и в вечернее время многие пьют чай, в котором кофеина больше, чем в чашке эспрессо, а спят при этом очень хорошо.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Игры
Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3
Обновлено в 12:29
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01