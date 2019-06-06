Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru вчера в 12:50
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.РИА Новостивчера в 12:20
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Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Экономика
Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви
Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Стартовал прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom
Китайский бренд OPPO объявил о начале приема предварительных заказов на новинку смартфона Reno 10x Zoom, который получил уникальные характеристики.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
В Ираке задержали японца, подозреваемого в организации теракта в Дакке
Как сообщает японская газета Sankei со ссылкой на военные источники, Махаммад Одзаки подозревается в организации террористической вылазки в столице Бангладеш Дакке, в результате которой погибли 20 человек, включая семерых японцев.
Обновлено в 00:31
Наука
Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики
Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.
Обновлено в 00:05
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел на китайском рынке и сравнялся в цене с новейшим Redmi K20.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
ОАК заявила о готовности поставить Минобороны 76 истребителей Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие 9 лет.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Японией в этом году осуществляться не будет
Отмечается, что решение об отмене рейсов было вызвано, в частности, тем, что "российская сторона не подготовила соответствующее чартерное судно".
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Крыму осудили украинца за шпионаж
Полученную информацию Давыденко передавал разведывательным службам Украины. В ходе судебного заседания вину он признал и раскаялся.
Обновлено вчера в 09:14