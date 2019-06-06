Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru вчера в 12:50

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.
РИА Новостивчера в 12:20

Подробнее о событии

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русскомвчера в 12:53

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известиявчера в 14:50

Голикова заявила о проработке мер поддержки при рождении первенца

РБКвчера в 13:48

Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ruвчера в 16:51

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новостивчера в 12:20

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАССвчера в 13:04

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфаксвчера в 12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Армия и оружие

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

Обновлено 05 июня в 20:11
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Экономика

Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви

Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты

Стартовал прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom

Китайский бренд OPPO объявил о начале приема предварительных заказов на новинку смартфона Reno 10x Zoom, который получил уникальные характеристики.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие

В Ираке задержали японца, подозреваемого в организации теракта в Дакке

Как сообщает японская газета Sankei со ссылкой на военные источники, Махаммад Одзаки подозревается в организации террористической вылазки в столице Бангладеш Дакке, в результате которой погибли 20 человек, включая семерых японцев.
Обновлено в 00:31
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.
Обновлено в 00:05
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел на китайском рынке и сравнялся в цене с новейшим Redmi K20.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить

Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

ОАК заявила о готовности поставить Минобороны 76 истребителей Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие 9 лет.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено вчера в 03:17
Общество

Паромное сообщение между Сахалином и Японией в этом году осуществляться не будет

Отмечается, что решение об отмене рейсов было вызвано, в частности, тем, что "российская сторона не подготовила соответствующее чартерное судно".
Обновлено вчера в 23:36
Политика

В Крыму осудили украинца за шпионаж

Полученную информацию Давыденко передавал разведывательным службам Украины. В ходе судебного заседания вину он признал и раскаялся.
Обновлено вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное