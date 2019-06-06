Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru 12:50

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.
РИА Новости12:20

Подробнее о событии

Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ru16:51

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфакс12:48

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русском12:53

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новости12:20

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАСС13:04

Правительство поддержит россиянок при рождении первенца

Московский Комсомолец12:50

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известия14:50
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети

Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
Обновлено в 20:28
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин прокомментировал высказывание испанского министра о России

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств прокомментировал высказывание испанского и. о. министра иностранных дел Жозепа Борреля, который назвал Россию врагом.
Обновлено в 10:29
Общество

Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Авто

Bentley показал гоночный Continental GT для рекорда на горе Пайкс-Пик

Компания Bentley представила специально доработанную версию купе Continental GT, которое 30 июня примет участие в гонке на горе Пайкс-Пик в США.
Обновлено в 12:28
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Общество

Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами

Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.
Обновлено в 17:16
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама

Обновлено в 18:51
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Хоккей

Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли

В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Москве похоронили погибшего в драке экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 06:25
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек

Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 17:30
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

Пугачёва следит за речью супруга и даёт ценные советы

Телеведущий и юморист Максим Галкин признался, что его супруга известная певица Алла Пугачёва следит за его выступлениями и даёт советы по "сценической речи".
Обновлено в 15:42
Политика

Осипов выдвинулся на выборы губернатора Забайкальского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 7 июня выдвинулся на сентябрьские выборы губернатора, он идёт самовыдвиженцем.
Обновлено в 21:09
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США

Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
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