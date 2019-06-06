Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенцаBFM.ru вчера в 12:50

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

В России увеличат размер материнского капитала

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.
РИА Новостивчера в 12:20

Подробнее о событии

Правительство готовит меры по поддержке семей при рождении первенца

Газета.Ruвчера в 16:51

Правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первенца

Известиявчера в 14:50

Тема выдачи маткапитала более одного раза не обсуждалась в кабмине РФ

Интерфаксвчера в 12:48

В России увеличат размер материнского капитала

РИА Новостивчера в 12:20

Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

ТАССвчера в 13:04

Правительство поддержит россиянок при рождении первенца

Московский Комсомолецвчера в 12:50

Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала

RT на русскомвчера в 12:53
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Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Авто

На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC

Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено вчера в 10:19
Игры

Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика

Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA

Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено вчера в 05:55
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Греф заявил, что запрет на операции с госдолгом России вполне возможен

В начале апреля был опубликован внесенный в конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Музыка

В США умер музыкант Доктор Джон

Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
Обновлено вчера в 19:31
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием

Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

Для борьбы с продавцами талонов запись в сахалинскую стоматологию временно перевели на 1-300

Сахалинская областная стоматология прекратила выкладывать талоны на сайте госуслуг.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты

Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Китайская компания готовит к выходу на международный рынок новые смартфоны, а между тем прошлогодние модели становятся дешевле.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено вчера в 20:26
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Общество

Суд аннулировал десятки дипломов пилотов из ЮУрГУ

Вуз не имел сертификата авиационного учебного центра Десятки пилотов, получивших дипломы Южно-Уральского государственного университета, лишились работы по решению суда после того, как Росавиация аннулировала документ.
Обновлено вчера в 23:38
Наука

Ученые обнаружили мозаику мутаций клеток в тканях здоровых людей

Группа ученых из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провела новое масштабное исследование, которое выявило факт того, что большие группы клеток в здоровых тканях человека несут мутации, в том числе и связанные с раковыми заболеваниями, сообщает sciencenews.org, ссылаясь на данные, опубликованные в Science.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Амурский судозавод в течение двух лет ждет докапитализация

Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края будет докапитализирован в течение этого и следующего годов, сообщает краевое правительство.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Финансы

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 07:50
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
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