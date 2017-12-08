Экономика
Правительство обещает увеличить пенсии до 20%Актуальные комментарии 06:43
Внедрение новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
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Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам. По оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный ресурс финансовый — около 1,5% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 08:34
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