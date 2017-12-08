Экономика

Правительство обещает увеличить пенсии до 20%Актуальные комментарии 06:43

Внедрение новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Читать в источнике
Антон Силуанов
Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам. По оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный ресурс финансовый — около 1,5% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 08:34

Подробнее о событии

В Минфине ожидают роста пенсий до 20% от зарплаты после запуска механизма ИПК

RT на русском11:18

Силуанов: система индивидуального пенсионного капитала позволит увеличить пенсии до 20%

ТАСС05:46

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Российская газета07:05

Силуанов ограничил сроки запуска механизма индивидуального пенсионного капитала

Интерфакс06:48

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

РИА Новости06:27

Минфин назвал цель по росту пенсий при новой накопительной системе

РБК06:04

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

Газета.Ru09:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Гаджеты

В апреле стартуют продажи VR-шлема Vive Focus Plus от HTC

Обновлено в 09:01
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Обновлено в 14:20
Происшествия

СК сообщил о задержании экс-министра Абызова

Следователи задержали бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 14:35
Гаджеты

Xiaomi показала зарядное устройство, заряжающее смартфон за 17 минут

Обновлено в 11:11
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

Дагестанский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление о завершении карьеры ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 08:30
Политика

США назвали Россию потенциальной угрозой на ближайшие 20 лет

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли, выступая в Конгрессе, заявил, что Россия представляет для страны потенциальную угрозу в течение следующих 20 лет.
Обновлено в 14:29
Общество

NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности

Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.
Обновлено в 09:51
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.
Обновлено в 12:40
Футбол

«Спартак» запустил мобильного оператора

Московский «Спартак» объявил о запуске проекта «Спартак Мобайл».
Обновлено в 12:11
Кино

Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева

Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:35
Здоровье

Британка оправдала привычку есть по ночам редким заболеванием

Жительница британского города Фэрхам, графство Гэмпшир, рассказала о редком заболевании, заставляющем ее есть вредные продукты по ночам.
Обновлено в 09:31
Футбол

Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной

Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции

В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Происшествия

Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Обновлено в 10:04
Происшествия

Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Общество

Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова

Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика

Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся

Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей

Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»

Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отклонит любое предложение по Погба

Как сообщает ESPN, руководство "красных дьяволов" отклонит любые предложения по французскому игроку, желая сохранить его в команде.
Обновлено в 14:13
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая

Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Политика

Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС

Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени.
Обновлено в 13:13
Гаджеты

Huawei анонсировала свои первые умные очки

Китайская Huawei объявила о планах выпустить свои первые умные очки, созданные в партнерстве с корейским модным брендом Gentle Monster.
Обновлено в 14:28
Культура

В «Симпсонах» показали Pussy Riot

В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено в 09:53
Авто

Ford может полностью уйти из России

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России.
Обновлено в 06:31
Политика

ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля

Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Футбол

Игуаин может покинуть «Челси» вместе с главным тренером

Нападающий английского "Челси" Гонсало Игуаин может перейти в итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Пентагон: США не намерены применять силу в Венесуэле

Соединённые Штаты не намерены прибегать к военным мерам решения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное