Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 02:27

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах. По данным источников, держать цены в пределах инфляции сможет скорректированный демпфирующий механизм.

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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