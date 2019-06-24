Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 02:27
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах. По данным источников, держать цены в пределах инфляции сможет скорректированный демпфирующий механизм.
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Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Национальная служба новостейвчера в 14:42
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