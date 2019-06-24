Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 02:27
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах. По данным источников, держать цены в пределах инфляции сможет скорректированный демпфирующий механизм.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Национальная служба новостейвчера в 14:42
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
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Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
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Экономика
В России начал исчезать средний класс
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Иосиф Пригожин назвал отравление Бари Алибасова «хайпом»
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Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов
В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
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Общество
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СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Баскетбол
Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
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Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
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В Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников «Алые паруса»
Как подсчитали петербургские власти, в этом году за праздником «Алые паруса» наблюдали почти полтора миллиона человек, передает корреспондент ОТР Александра Коткова.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов
Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол
Аленичев назвал сезон с «Енисеем» самым тяжелым в карьере
В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Аленичев заявил, что минувший сезон стал самым тяжелым в его карьере.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Пензенская областная детская больница получила новые аппараты для слабослышащих
В сурдологическом кабинете Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова появилось новое оборудование.
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Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
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Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»
Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
Обновлено в 02:12
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Узбекистан закупил российские бронеавтомобили «Тигр»
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Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»
Обновлено в 02:03
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
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Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
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Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
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Космос
Уфолог зафиксировал базу пришельцев на мысе Доброй Надежды
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Происшествия
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Утром 24 июня в полицию Приморского района обратилась 21-летняя приезжая из Средней Азии, передает АН «Оперативное прикрытие».
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Порошенко остается теневым президентом Украины
Главой МИД Украины остается Павел Климкин.
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Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
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