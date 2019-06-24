Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 04:37
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Это подтвердили журналистам источники в нескольких компаниях и федеральные чиновники. Действующие договоренности истекают 1 июля.
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с чего всё началось
Подписание соглашения позволило добиться прекращения резкого роста цен на топливо, происходившего в прошлом году. Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истек в апреле.Ведомостивчера в 17:57
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В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
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DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
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Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
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Россияне продолжают охотно покупать Huawei
19 мая стало известно, что пользователи гаджетов Huawei могут остаться без сервисов Google: корпорация объявила, что может ограничить поставки софта, железа и техническую поддержку китайского производителя.
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Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
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Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, завершился групповой этап по итогам которого были сформированы пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:44
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Авто
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Раскрыт российский беспилотник «Корсар», который не сбить из зениток
На военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковной Кубинке холдинг "Росэлектроника" впервые публично показал разведывательной беспилотник "Корсар".
Обновлено в 03:40
Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
Обновлено в 01:37
Кино
Безруков рассказал о нежелании играть роль президента
Обновлено вчера в 19:29
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Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции
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Обновлено в 03:42
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Британии 11-летний мальчик пытался зарядить планшет и прожег кровать
Постель 11-летнего ребенка из английского графства Стаффордшир прожгло зарядное устройство. Об этом пишет Manchester Evening News.
Обновлено в 03:23
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Общество
Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле
Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13