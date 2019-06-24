Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 04:37

Подписание соглашения позволило добиться прекращения резкого роста цен на топливо, происходившего в прошлом году. Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истек в апреле.

с чего всё началось

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Это подтвердили журналистам источники в нескольких компаниях и федеральные чиновники. Действующие договоренности истекают 1 июля.

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

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