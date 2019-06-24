Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 04:37
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Это подтвердили журналистам источники в нескольких компаниях и федеральные чиновники. Действующие договоренности истекают 1 июля.
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с чего всё началось
Подписание соглашения позволило добиться прекращения резкого роста цен на топливо, происходившего в прошлом году. Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истек в апреле.Ведомостивчера в 17:57
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Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники
Российские военные прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
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Общество
Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ
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Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
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Обновлено вчера в 15:05
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Обновлено вчера в 17:49
Футбол
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Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
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О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:04
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МТС впервые за 13 лет поменял логотип
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Обновлено вчера в 04:14
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Обновлено в 03:39
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Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
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Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
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