Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливоГазета.Ru 04:37

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Это подтвердили журналистам источники в нескольких компаниях и федеральные чиновники. Действующие договоренности истекают 1 июля.
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с чего всё началось

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Подписание соглашения позволило добиться прекращения резкого роста цен на топливо, происходившего в прошлом году. Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истек в апреле.
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СМИ узнали о решении правительства не продлевать заморозку цен на бензин

РБКвчера в 18:27

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Коммерсантъ03:04

СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

РИА Новости02:10

СМИ: Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

RT на русском01:26

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Эхо Москвы04:30

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Ведомостивчера в 17:57

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

ТАССвчера в 14:42
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Обновлено в 04:34
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Армия и оружие

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«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

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Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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