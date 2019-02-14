Энергетика
Козак исключил снижение цен на топливо в весенне-летний периодBFM.ru вчера в 09:12
Снижения цен на топливо в России весной-летом не ожидается. Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, задача правительства — их балансировать.
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В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1-2 копеек. Но эта ситуация — временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, уже в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся.
— Дмитрий Козак, российский политикКоммерсантъ вчера в 09:41
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Происшествия
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Политика
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Обновлено вчера в 23:30
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Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков
Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
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Политика
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
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Экономика
РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу
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Обновлено в 00:50
Происшествия
В Бийске получили сообщения о бомбах в десятках учреждений
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Общество
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Мать-одиночка, которая была вынуждена купить 11 авиабилетов, чтобы перевезти домой от места лечения двоих детей-инвалидов, получила компенсацию от одной из компаний Хабаровска.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте пресс-службы краевого ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц
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Армия и оружие
В Минобороны оценили последствия признания химатаки в Думе фейком
Западные политики постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии после признания продюсера компании Би-би-си Риама Далати о том, что видео из госпиталя в Думе с якобы пострадавшими в результате химатаки людьми было постановочным.
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Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники.
Обновлено в 00:49
Политика
Трамп собирается объявить режим ЧП в США
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей
В конце января президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Кучеров шестой раз в сезоне набрал в одной игре НХЛ четыре очка
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
Власти Севастополя просят, чтобы аэропорт Бельбек стал международным
Правительство Севастополя обратилось в Минтранс РФ с просьбой организовать международный пункт пропуска в строящейся гражданской части аэропорта Бельбек, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено вчера в 15:51
Авто
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Самый старый экземпляр — черный седан Mercedes-Benz 230E в 123-м кузове с пробегом 476 тысяч километров.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье
В России отзывают из обращения препарат от кашля «Эреспал»
Французский лекарственный препарат "Эреспал" отзывается из обращения в России, поскольку содержащийся в нем фенспирид может повлиять на здоровье сердца.
Обновлено вчера в 12:23
Культура
Скончался артист Сергей Захаров
Обновлено вчера в 04:18
Политика
На Украине объяснили «феномен Зеленского»
"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
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Хоккей
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«Сент-Луис Блюз» разгромил «Аризону Койотс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Два гола в этом матче забил россиянин Владимир Тарасенко, еще по разу отличились Джоэл Эдмундсон и Роберт Бортуццо.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям
В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
На Вантовом мосту загорелся грузовик
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, утром 15 февраля на Вантовом мосту загорелся грузовик.
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Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД
Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Кузбассе самоходная артиллерийская установка сбила опору ЛЭП
Самоходная артиллерийская установка сбила опору линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Юргинском районе Кемеровской области, энергетики восстановили электроснабжение, сообщает в пятницу "Кузбассэнерго - РЭС" (филиал "МРСК Сибири").
Обновлено в 00:12