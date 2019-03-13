Экономика
Правительство не обсуждало индивидуальный пенсионный капиталРоссийская газета 04:13
Правительство как коллегиальный орган не обсуждало тему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сказала вице-премьер Татьяна Голикова на Неделе российского бизнеса.
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Голикова: правительство не обсуждало законопроект о новых накопительных пенсиях
Rambler News Service06:50
Судьба новой накопительной пенсии даже не обсуждалась правительством, заявила Голикова
Южный Федеральный08:56
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Главу компании «Сфера Джет» поместили под домашний арест
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