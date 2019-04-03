Энергетика
Правительство не договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензинКлопс 04:05
Российские власти не продлили соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо. Срок действия документа истёк 1 апреля, пишет РБК.Как сообщает издание, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба до конца марта так и не представили компаниями проекты новых договоров.
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Минэнерго и Минфин не смогли договориться о компенсации бюджету изменений демпфера
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