Правительство не договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензинКлопс 04:05

Российские власти не продлили соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо. Срок действия документа истёк 1 апреля, пишет РБК.Как сообщает издание, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба до конца марта так и не представили компаниями проекты новых договоров.

Правительство не договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензин

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