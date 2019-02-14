Правительство назвало самый бедный регион РоссииНевские Новости вчера в 06:20

В Республике Тыва по 2017 году беспрецедентный уровень бедности - 41,5% от численности населения. Это так называемая детская бедность, поскольку численность детей в структуре населения региона - около 35%, занятость почти нулевая, семьи живут на пособие.

Стало известно, какой регион России является самым бедным. Итак, беспрецедентный уровень бедности установился в Тыве, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В Республике 41,5% населения живут за чертой бедности.

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