Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камерИнтерфакс 03:30
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.Коммерсантъвчера в 16:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъвчера в 16:14
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Политика
Прямую линию с президентом Владимиром Путиным ждут 75% россиян
12% россиян ждут отдельных фрагментов из диалога президента и граждан. Не интересуются вопросом 10% жителей страны.
Обновлено вчера в 21:45
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ
Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Транспорт
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
Первые пять высокоавтоматизированных автомобилей компании "Яндекс" выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников, который был запущен в конце прошлого года, рассказал РИА Новости представитель НТИ "Автонет", курирующей проект.
Обновлено в 02:55
Политика
Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.
Обновлено в 03:05
Политика
Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина в Пхеньяне
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань впервые отправился с визитом в Пхеньян.
Обновлено в 03:37
Финансы
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Политика
В Сочи обсудят проблемы биологической безопасности
В рамках конференции выступят ведущие мировые эксперты и представители научного сообщества в области биологической безопасности более чем из 40 стран мира.
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска
Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.
Обновлено в 03:25
Политика
Челябинский рыбак попросил Владимира Путина разобраться с озерами
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Отдельно Помпео обратился к России, призвав ее исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, требовавшую провести всестороннее расследование.
Обновлено в 02:14
Интернет
«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»
Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
АКРА заявило о системном кризисе российских авиакомпаний
По словам экспертов АКРА, гражданская авиация в России находится в «глубоком системном кризисе», и даже крупные компании финансово гораздо менее устойчивы, чем иностранные перевозчики — хотя они несут сопоставимую долговую нагрузку.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
16 выпускников края сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено 18 июня в 22:41
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после госпитализации интервью
Обновлено вчера в 01:35
Экономика
РБК: операторы касс ввели доплату из-за маркировки
Доплату, по информации OFD.ru, уже внедрили Первый ОФД, обрабатывающий почти четверть всех фискальных чеков в стране, «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Экономика
Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн
Облигации, при соблюдении определенных условий, будут конвертированы в акции компании с премией в 22,5% к средневзвешенной цене на Лондонской фондовой бирже в пересчете в доллары США из GBP.
Обновлено в 03:43
Экономика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Здоровье
Назван ранний признак смертельно опасной болезни
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Экономика
Профицит белорусского бюджета на 2020 год планируется нулевым
Министерство финансов Белоруссии к 1 августа 2019 года представит президенту Белоруссии проект республиканского бюджета с нулевым профицитом, сообщил сегодня журналистам в Минске министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
Обновлено в 03:53
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Общество
Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.
Обновлено 18 июня в 22:18
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00