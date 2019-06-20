Общество
Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДДРБК вчера в 18:31
В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.Коммерсантъвчера в 16:14
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъвчера в 16:14
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Обновлено в 01:31
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Экономика
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Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
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В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено 18 июня в 14:28
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Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторанов
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
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Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска
Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Экономика
Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок
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Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено 18 июня в 05:38
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НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих
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В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 03:01
Политика
Российский разработчик игр Олег Тищенко приговорен в США к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр, гражданина РФ Олега Тищенко к одному году тюремного заключения, однако он будет освобожден в среду, 19 июня.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов
Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов.
Обновлено в 00:57