Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДДРБК вчера в 18:31

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.

с чего всё началось

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

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