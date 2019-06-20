Общество

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДДРБК вчера в 18:31

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
с чего всё началось

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.
Коммерсантъвчера в 16:14

Подробнее о событии

«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Интерфакс03:30

Кабмин намерен наделить структуру Ростеха функциями единого оператора видеофиксации ПДД

ТАСС02:15

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

РБКвчера в 18:31

СП «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомостивчера в 20:41

«Ъ»: Государство хочет получить монополию на установку дорожных камер

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:40

Ответственен за регистрацию нарушений ПДД стал Ростех

News.ruвчера в 21:51

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъвчера в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество

Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года

Обновлено в 02:02
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завоевал награду "Харт Трофи" как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов

Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Крыма.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Экономика

В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено 18 июня в 14:28
Футбол

Федун рассказал, откуда взялась выплата 700 млн рублей агентам

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал опубликованную на сайте Российского футбольного союза информацию о выплате агентам 700 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Общество

Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено 18 июня в 21:29
Общество

СКР проверит аварийное жилье в Асбесте после обращения к Путину

Обновлено вчера в 05:03
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Общество

Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск

Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска

Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
Экономика

Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок

Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено 18 июня в 05:38
Футбол

Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих

Восемнадцать тысяч военных, две с половиной тысячи единиц боевой техники, действия на земле, в воздухе и на море: в Польше набирают обороты крупнейшие за последнее время учения НАТО — Dragon-2019.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Италии в жилом доме произошел взрыв

В итальянском городе Гориция в жилом двухэтажном доме произошел взрыв, передает телеканал TGCOM24.
Обновлено в 03:01
Политика

Российский разработчик игр Олег Тищенко приговорен в США к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр, гражданина РФ Олега Тищенко к одному году тюремного заключения, однако он будет освобожден в среду, 19 июня.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика

Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов

Минфин РФ подготовил поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы для губернаторов за многократные срывы реализации нацпроектов.
Обновлено в 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное