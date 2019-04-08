Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензинLenta.ru 11:33

Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.

Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Происшествия В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").

Общество ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.

Армия и оружие Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Космос Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.

Финансы Сбербанк: курс доллара к рублю скоро вернется в диапазон 64-65 «Справедливым» курсом доллара к рублю Сбербанк считает диапазон 64-65, и полагает, что пара вернется в него в случае сохранения благоприятного внешнего фона.

Культура Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Армия и оружие Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.

Футбол «Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург» Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

Политика Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.

Происшествия Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.

Политика ФБР начало расследование против олигарха Коломойского Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Происшествия Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.

Футбол «Ювентус» назвал цену на Дугласа Косту Туринский "Ювентус" намерен расстаться с атакующим полузащитником Дугласом Костой в летнее трансферное окно.

Политика Иран внес ВС США в список террористических организаций Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.

Хоккей Салават Юлаев — Авангард 0:0 (Овертайм) До конца первого периода «Авангард» счет сравнял. Во втором периоде омичи вырвались вперед.

Здоровье Детские онкологи подсчитали случаи рака по регионам России По 16-20 случаев детской онкологии зафиксировано на Сахалине, в Хабаровском крае, Омской, Архангельской и Смоленской областях, а также в Пермском крае и Санкт-Петербурге.