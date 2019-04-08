Энергетика

Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензинLenta.ru 11:33

Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
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Минфин: необходимо выбрать между отказом от вычета НДС нефтетрейдерам и лицензиями на экспорт

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Отказ от вычета НДС нефтетрейдерам может стать альтернативой лицензиям на экспорт

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Правительство предложило не возвращать независимым трейдерам НДС при экспорте топлива

Ведомостивчера в 17:44
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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Почему Земля — не яблоко, а груша?

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В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой

Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
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Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

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Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
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Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

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Медведев назначил нового главу Роструда

Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
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«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
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Журналисты Wired обнаружили: в Google Play большое количество приложений, помеченных рейтингом 3+, на самом деле, содержат сцены насилия, не предназначенные для детей.
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«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
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Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России

Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
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