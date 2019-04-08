Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензинLenta.ru 11:33

Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.

Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин

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