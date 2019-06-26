Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобилиВедомости вчера в 07:55

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга. Это следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства 26 июня.
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Правительство выделит на поддержку продаж российских автомобилей ₽10 млрд

РБКвчера в 07:22

Правительство поддержит спрос на машины рублем

Коммерсантъвчера в 05:26

Правительство с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса на российском авторынке

Финмаркетвчера в 04:15

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Известиявчера в 04:37

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

RT на русскомвчера в 04:21

Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями

Lenta.ruвчера в 05:24

Медведев распорядился выделить 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

ТАССвчера в 04:01
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Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Пассажир Ан-24 снял момент крушения самолёта на видео

Пассажир Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял на видео момент крушения самолёта.
Обновлено в 02:39
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Песков: Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов

Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении госсимволов, он не должен распространяться на критику представителей власти - Песков.
Обновлено в 05:16
Политика

В туалетах британского парламента нашли следы кокаина

В британском парламенте нашли следы кокаина.
Обновлено в 04:54
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Здоровье

В Нижнем Тагиле депутаты определили двух почетных граждан города-2019

В 2019 году почетными гражданами Нижнего Тагила стали два известных в городе медика.
Обновлено в 03:43
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Музыка

Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты

Обновлено в 04:19
Политика

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено 25 июня в 04:20
Политика

Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии

Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

СМИ: видеокарты NVIDIA SUPER будут представлены 2 июля

Ресурс VideoCardz сообщил новые данные о будущих видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Во Владимирской области расследуют убийство девушек в Покрове

Обновлено в 04:51
Происшествия

В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП

В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.
Обновлено в 04:33
Общество

В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты

Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

БМП-3 с новейшим модулем «Эпоха» проходит испытания в Минобороны

Ранее на форуме "Армия-2018" между Минобороны и холдингом "Высокоточные комплексы" был заключен контракт на поставку боевых машин пехоты с новым боевым модулем "Эпоха".
Обновлено вчера в 20:06
Общество

Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках

На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Интернет

YouTube разрешит пользователям самостоятельно настроить рекомендации

Разработчики видеосервиса YouTube разрешили пользователям сопротивляться алгоритмам, которые определяют рекомендации.
Обновлено в 04:31
Общество

Из Сергиева Посада сделают Ватикан

Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.
Обновлено в 04:31
Культура

Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
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