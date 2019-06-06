Правительство намерено стимулировать россиян рожать первого ребенкаKazanfirst.ru 00:49

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.

с чего всё началось

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