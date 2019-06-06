Экономика
Правительство намерено стимулировать россиян рожать первого ребенкаKazanfirst.ru 00:49
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях.
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с чего всё началось
Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат.РИА Новостивчера в 12:20
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Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Кино
Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан
Впоследствии исполнительный продюсер сериала Берни Колфилд принесла извинения и отметила, что стакан попал в кадр по ошибке.
Обновлено в 07:13
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
Расследование третьего дела ЮКОСа действительно ведется.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома
Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Волож объяснил провал «Яндекс.Телефона»
«Яндекс.Телефон» официально был представлен в декабре 2018 года. Этот проект стал для компании убыточным.
Обновлено в 06:17
Политика
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019
Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке
Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Наука
Во Франции нашли камень с изображением доисторической лошади
Археологи Национального института превентивных археологических исследований выкопали из земли плиту из песчаника, на которой изображены лошадь и четыре других травоядных — олень без головы и две лошади, выполненные более схематично, а также ещё один рисунок.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Политика
Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа
Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Арестован мужчина, планировавший устроить взрыв на Таймс-сквер
Мужчина, чьи имя, возраст и национальность не разглашаются в интересах следствия, был арестован после того, как интересовался покупкой гранат и обсудил с информатором ФБР возможность их взрыва на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Политика
Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.
Обновлено в 06:39
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию
В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.
Обновлено в 07:00
Общество
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса
«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00