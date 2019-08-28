Экономика
RT на русскомПравительство намерено реализовать пакет мер для поддержки рождаемости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране.
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Расходы бюджета на поддержку рождаемости в России в ближайшие годы вырастут, власти планируют реализовать большой пакет самых разных форм поддержки в этой отрасли, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.РИА Новости08:33
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