Расходы бюджета на поддержку рождаемости в России в ближайшие годы вырастут, власти планируют реализовать большой пакет самых разных форм поддержки в этой отрасли, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране.

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