Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".

с чего всё началось

В декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. Но Пенсионный фонд России взял на себя обязательства учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.

Накопительная часть пенсии заморожена до конца 2022 года

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