Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".

с чего всё началось

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

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