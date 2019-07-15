Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсииКоммерсантъ 10:25
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
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с чего всё началось
Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".Интерфакс08:53
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