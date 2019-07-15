Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсииКоммерсантъ вчера в 10:25

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
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«Заморозку» накопительной части пенсии продлят еще на год

Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".
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Пенсии россиян опять заморозят

Газета.Ruвчера в 13:50

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RT на русскомвчера в 11:43

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

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РИА Новостивчера в 11:00

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Lenta.ruвчера в 12:23

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

РБКвчера в 10:11
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

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Политологи составили рейтинг глав регионов России

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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб

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Армия и оружие

Stratfor назвала «слабые стороны» C-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
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Политика

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Происшествия

В Москве пресекли канал незаконной миграции

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Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду

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Спорт

Российские ватерполистки разгромили Южную Корею на чемпионате мира

В следующем туре сборная России сыграет против Венгрии, а южнокорейская команды встретится с Канадой.
Обновлено в 01:22
Общество

На западе Москвы планируется построить жилой квартал на 1,2 млн кв. м

В промзоне площадью 72 га планируется возвести 1,22 млн кв. м недвижимости, из них 700 тыс. кв. м — жилой.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

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Обновлено вчера в 23:58
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
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Авто

Mazda раскрыла характеристики кроссовера Mazda CX-30

Точная дата старта продаж пока не объявлена, но это состоится уже скоро. Автомобиль Mazda CX-30 построили на платформе Skyactiv-Vehicle.
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Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Экономика

Блокчейн-платформа Vostok продана GHP Group

Как говорится в сообщении компании, Александр Иванов полностью продал GHP Group свою долю в Vostok, чтобы сосредоточиться на развитии своего основного проекта – Waves Platform.
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Политика

Венгрия готовится к визиту Путина в конце октября

Российский лидер Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября 2019 года, сообщила газета Népszava со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Экономика

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Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
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Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Общество

В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Политика

Команда Зеленского попросит Раду собраться на внеочередное заседание

Советник президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в четверг, 18 июля, планируется проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения нескольких инициатив.
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Футбол

Геннадий Орлов: «Конфликт интересов возник с первой минуты пребывания Заболотного в „Зените“»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Антоном Заболотным.
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Один из свидетелей последних дней Шилса рассказал газете, что незадолго до смерти артист начал засыпать на съемочной площадке сериала "Город-сказка".
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Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
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В ночь с 16 на 17 июля 2019 года жители России смогут увидеть частичное Лунное затмение.
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Twitter презентовал новый дизайн

Сегодня разработчики сервиса для ведения микроблогов Twitter презентовали новый дизайн приложения, который предназначен для оптимизации работы на мобильных устройствах.
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