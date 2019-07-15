Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".

с чего всё началось

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.

Авто В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

Политика Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен Окончательное решение по делу о скифском золоте, спор о котором развернулся между Украиной и Крымом, может быть вынесено через шесть-девять месяцев.

Происшествия Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.

Интернет В Роскачестве определили лучшие антивирусы для Windows и Mac Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT провели исследование и определили лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac OS, передает ТАСС.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Армия и оружие В ДНР заявили об ошибочном уничтожении ВСУ собственной позиции Украинские силовики по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе при попытке применить установку разминирования, сообщил представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Политика Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.

Технологии Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.

Политика Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

Политика Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса» Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Общество Денис Глушаков развелся с женой Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.

Общество Астрологи назвали судьбоносным лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля Жители России смогут увидеть лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Политика Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

Шоу-бизнес Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне» Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).