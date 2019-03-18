Экономика
Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнесаИзвестия 19:25
Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены. В Минфине считают, что все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Общество
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве.
Обновлено в 19:40
Музыка
Скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Дик Дейл
Гитарист Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур) умер в субботу в возрасте 81 года.
Обновлено в 21:40
Космос
NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле
Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 21:26
Общество
Названы условия для «работы мечты»
Более всего работники хотят видеть в «работе мечты» стабильность, высокую зарплату и хороший коллектив (76, 74 и 73 процента респондентов соответственно).
Обновлено в 21:20
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
WSJ: Пентагон планирует оставить в Сирии около тысячи военнослужащих
Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 18:10
Политика
Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей»
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Общество
Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить
Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".
Обновлено в 19:53
Политика
Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России
В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Основателя компании «Расцветай» нашли мертвым в Новосибирске
Основатель компании «Расцветай», занимавшейся реализацией БАДов и косметических средств, Алексей Корнаков был найден мертвым, сообщает «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ
В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".
Обновлено в 17:40
Политика
Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе
В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой прокомментировал смерть дочери
Отец певицы Юлии Началовой рассказал, почему умерла его дочь. Сегодня, 16 марта, из жизни ушла известная российская певица Юлия Началова.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В метро Гонконга столкнулись два поезда
Столкновение двух пустых поездов произошло в метро Гонконга.
Обновлено в 22:15
Технологии
На подходах к Крымскому мосту установят сканеры
Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов установят на подходах к Крымскому мосту.
Обновлено в 21:02
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Общество
Американка родила шесть детей за девять минут
В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию
Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
Обновлено в 13:44
Политика
Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Италию, Францию и Монако
"По приглашению президента Италии Серджо Маттарелла, президента Франции Эммануэля Макрона и князя Монако Альбера II председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 26 марта посетит эти три страны с государственным визитом", - сообщается в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.
Обновлено в 21:04
Футбол
«Барселона» разгромила «Бетис» благодаря хет-трику Месси
Обновлено в 21:30
Происшествия
В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож»
К тушению пожара привлекались 66 человек и 18 единиц техники. Ранее сообщалось, что в Хакасии произошёл пожар на территории завода «Искож».
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Российские военные откопали танк Т-34 в районе Голанских высот
Российские военные полицейские отреставрировали советский танк Т-34, который откопали у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе Голанских высот, сообщил журналистам командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев.
Обновлено в 22:06
Политика
Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В ДРК при сходе поезда с рельсов погибли 24 человека
Обновлено в 20:14
Политика
Поклонская рассказала, как относится к мему про себя
Обновлено в 20:11
Происшествия
Отмечены явные сходства крушений двух Boeing 737 MAX
Обновлено в 18:34
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья
Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Экономика
Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСПП
Аветисян сам написал об этом в письме на имя председателя комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили («Ведомости» ознакомились с копией документа).
Обновлено в 16:21