Экономика

Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнесаИзвестия вчера в 19:25

Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены. В Минфине считают, что все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины.
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В Минфине заинтересовались неналоговыми платежами бизнеса. Их могут включить в Налоговый кодекс

Inc.Russia03:40

Власти РФ могут пересмотреть ставки неналоговых платежей для бизнеса

Аргументы и Факты03:03

Правительство готово пересмотреть неналоговые платежи для бизнеса

РЕН ТВвчера в 18:27

Правительство России может пересмотреть ставки платежей для бизнеса

ФАНвчера в 22:34

Правительство готово к пересмотру неналоговых платежей для бизнеса

Южный Федеральныйвчера в 21:26

Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнеса

ПРАЙМ02:02

Правительство может пересмотреть ставки платежей для бизнеса

Известиявчера в 19:25
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Происшествия

Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонии

Обновлено в 04:00
Политика

Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после президентских выборов

Действующий президент Украины Петр Порошенко заверил, что «Крым будет возвращен» в состав Украины «как можно скорее, сразу же после президентских выборов».
Обновлено вчера в 23:22
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Москве умер семилетний мальчик-маугли

В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Устроивший стрельбу в мечетях в Новой Зеландии отказался от адвоката

Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант намерен защищать себя в суде.
Обновлено в 02:58
Политика

В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 02:46
Авто

Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство

Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача.
Обновлено 15 марта в 17:02
Армия и оружие

Египет купит десятки российских истребителей Су-35

Обновлено в 03:06
Общество

Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

В Хабаровске экс-полицейский осужден по делу об убийстве пауэрлифтера

Обновлено в 03:43
Политика

Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Дату похорон Юлии Началовой перенесли на 21 марта

Дату похорон певицы Юлии Началовой перенесли с 19 на 21 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на менеджера певицы Владимира Белова.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия.
Обновлено в 03:35
Политика

Большинство россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ

В целом, 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ (55% респондентов - бесспорно положительно, 33% опрошенных - скорее положительно), отмечают социологи.
Обновлено в 03:58
Космос

НАСА предупредило о приближении к Земле крупного астероида

Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств

Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Саратове возбудили дело в отношении учителя после ранения школьника

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении учителя, на уроке которого пострадал школьник.
Обновлено в 04:21
Общество

Илья Лагутенко, Памела Андерсон и другие знаменитости просят российского президента выпустить животных из «китовой тюрьмы»

Группа знаменитостей из разных стран мира отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит возвратить 10 косаток и 87 белух, находящихся в бухте Средней, в Охотское море.
Обновлено в 04:11
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие

Черноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром»

Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», – передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.
Обновлено в 04:05
Экономика

Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорации

Ранее корпорация не сообщала о финансовых результатах за 2018 год.
Обновлено в 01:28
Политика

Дерипаска объяснил подачу иска к минфину США

В пятницу, 15 марта Дерипаска подал в суд в Вашингтоне иск к минфину США.
Обновлено в 03:51
Общество

К масштабной реформе техосмотра подключили даже Роскомнадзор

Масштабная реформа техосмотра, которая потенциально может перевернуть представление российских водителей об эксплуатации автомобилей, постепенно обрастает новыми деталями и поправками к законопроекту.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Екатеринбурге трехлетний мальчик ушел из детсада

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенка зовут Миша, ему три года, и мальчик самовольно ушел из детского сада, расположенного на улице Фрезеровщиков.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами

Обновлено вчера в 21:25
Авто

Cadillac представил новый седан Cadillac CT5

Компания Cadillac представила новый седан CT5.
Обновлено в 02:17
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