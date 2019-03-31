Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникамВедомости вчера в 17:00
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ).Ведомостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Политика
Порошенко обратился к избирателям Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал данные экзитполов, согласно которым он проходит во второй тур выборов главы государства, где встретится с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
ЦИК: Явка на выборах президента Украины составила 63,52%
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
«Магнит» потратит 670 млн рублей на акции для Яна Дюннинга
С 1 по 5 апреля ритейлер выкупит свои акции с биржи на сумму до 670,4 млн руб. для оплаты президенту компании Яну Дюннингу, сообщил ритейлер.
Обновлено в 01:26
Футбол
СКА - ЦСКА: третье армейское дерби в плей-офф
Питерский СКА в третьем поединке 1 апреля сразится с московским ЦСКА уже на своей арене, и наша команда подготовила прогноз на эту встречу.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Политика
В штабе Порошенко заявили, что он и Зеленский прошли во второй тур
Петр Порошенко и Владимир Зеленский проходят во второй тур президентских выборов, заявил руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов.
Обновлено в 02:43
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля
Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил действующему лидеру, своему политическому оппоненту Петру Порошенко на обвинения в зависимости от олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Здоровье
В Алтайском крае проснулись первые клещи
В 2019 году сезон активности клещей в Алтайском крае начался на неделю раньше, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:13
Общество
Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым
На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).
Обновлено в 02:33
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
Рубль стремительно вырос к доллару и евро
Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Общество
Мэр Челябинска выполнил поручение нового губернатора «о шаурме»
Ларек с шаурмой в подземном переходе на площади Революции в Челябинске, возмутивший нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера при первом знакомстве с городом, прекратил работу.
Обновлено в 01:21
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа.
Обновлено в 00:54
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Авто
Chevrolet готовится к мировой премьере двух новых кроссоверов
Компания Chevrolet анонсировала премьеру двух новых кроссоверов – Tracker и Trailblazer, которая состоится уже 16 апреля на международном автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину
В Екатеринбург напротив ТЦ «Успенский» на улице Вайнера толпа выходцев из Средней Азии устроила поножовщину.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Общество
В Башкирии разработано мобильное приложение по ямочному ремонту
На оперативном совещании в правительстве РБ председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов доложил о выполнении поручения врио Главы РБ Радия Хабирова — разработке мобильного приложения, интегрированного с интерактивной картой ямочного ремонта РБ.
Обновлено в 02:14
Политика
Партия Эрдогана впервые проиграла местные выборы в столице Турции
Правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана впервые проиграла выборы в столице Турции – Анкаре.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57