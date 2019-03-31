Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникамВедомости вчера в 17:00

Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ).

с чего всё началось

Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам

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