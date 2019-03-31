Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникамВедомости вчера в 17:00
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
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с чего всё началось
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок. Один из вариантов – взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ).Ведомостивчера в 17:00
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Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Общество
Назначен начальник управления культуры Челябинска
На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.
Обновлено в 00:53
Происшествия
На разбившемся в Германии самолете могут отсутствовать «черные ящики»
Самолет марки Epic, следовавший из Канн в Эгельсбах, разбился 31 марта около 15:30.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве
В Москве женщина стала жертвой изнасилования вблизи пригородных касс недалеко от железнодорожной платформы "Выхино", пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Россияне раскрыли отношение к присоединению Крыма
Отмечается, что более 70 процентов считают, что Москва не нарушила норм международного права, а две трети респондентов уверены, что присоединение полуострова принесло России больше пользы, чем вреда.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Любовница Михаила Евдокимова показала дом на Рублевке
После смерти любимого человека, Жаркова рассказала общественности о дочери Евдокимова — Анастасия стала законной наследницей знаменитого актера: по решению суда она получила загородный дом на Рублевском шоссе, в котором проживает с мамой последние семь лет.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Экономика
Кризис, который не выходит из головы
Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Общество
Названы худшие производители тушенки
Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.
Обновлено в 03:16
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине подсчитали, во сколько казне обходится Порошенко
Украинские СМИ подсчитали, во сколько казне обходится содержание действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:33
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Сеул подумывает пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Власти Южной Кореи рассмотрят возможность участия Ким Чен Ына, главы Северной Кореи, в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Китае торнадо снёс батут с детьми, есть жертвы
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира
МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 03:34
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Теннис
Федерер возглавил чемпионскую гонку АТР
Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в Майами возглавил чемпионскую гонку АТР.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила два миллиона на пять свадебных платьев
На празднике Елена удивила гостей не только откровенным нарядом, но и заявлением: «Я выхожу замуж в шестой раз!»
Обновлено в 03:00
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00