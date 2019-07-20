Политика
Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайтеЮга.ру 07:37
Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти. Федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
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Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении России
Будущее России. Национальные проекты06:28
Правительство одобрило создание единого ресурса с информацией о населении России
Парламентская газета05:02
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»
Обновлено в 09:23
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Петербург навестит ракетный эсминец «Си Ань» из Китая
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербург прибудет ракетный эсминец ВМС Китая «Си Ань».
Обновлено в 09:54
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Энергетика
Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений
Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
Обновлено в 10:45
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)
На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.
Обновлено в 10:39
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Пенсионерка упала на эскалаторе в метро, запнувшись о свою тележку
Пожилая женщина запнулась о свою сумку-тележку на эскалаторе столичного метро и упала, сотрудники подземки помогли пенсионерке, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 10:31
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Общественники в «день тишины» нашли скрытую рекламу по всей Украине
В Киеве и других городах страны общественники обнаружили билборды с рекламой без выходных данных, на которых не написаны названия партий, однако стиль оформления и узнаваемые лозунги недвусмысленно намекают на них.
Обновлено в 09:55
Футбол
Сарри рассказал о планах на Роналду
Обновлено в 08:27
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения
Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.
Обновлено в 03:46
Космос
Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе
Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
Обновлено вчера в 02:31