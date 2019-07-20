Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти. Федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте

Происшествия SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Общество Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Общество Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Общество Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.

Музыка Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.

Политика В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Энергетика Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.

Футбол Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм) На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Происшествия Пенсионерка упала на эскалаторе в метро, запнувшись о свою тележку Пожилая женщина запнулась о свою сумку-тележку на эскалаторе столичного метро и упала, сотрудники подземки помогли пенсионерке, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Политика Общественники в «день тишины» нашли скрытую рекламу по всей Украине В Киеве и других городах страны общественники обнаружили билборды с рекламой без выходных данных, на которых не написаны названия партий, однако стиль оформления и узнаваемые лозунги недвусмысленно намекают на них.

Экономика Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.

Армия и оружие Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.