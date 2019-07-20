Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти. Федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте

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Политика В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Технологии ВВС опубликовала данные, украденные у подрядчика ФСБ Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.

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