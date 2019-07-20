Политика

Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайтеЮга.ру 07:37

Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти. Федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
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Медведев соберет персональные данные всех россиян

Deita.ru02:55

Правительство одобрило создание единого ресурса с информацией о населении России

Парламентская газета05:02

Кабмин одобрил создание единого ресурса с данными о населении

News.ru04:37

Правительство РФ одобрило 12 важных законопроектов на заседании 18 июля

Аргументы и Факты03:40

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении России

Будущее России. Национальные проекты06:28

Кабмин одобрил создание единого ресурса с данными о населении России

ТАСС03:29

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении

РИА Новости17 июля в 09:20
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Несколько человек пострадали от слезоточивого газа в метро Лондона

Полицейские просят очевидцев сообщить любую информацию о предполагаемых правонарушителях.
Обновлено в 07:59
Технологии

ВВС опубликовала данные, украденные у подрядчика ФСБ

Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.
Обновлено в 09:07
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Экономика

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Политика

Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено вчера в 23:20
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Политика

Путин ввел режим электронной визы в Петербурге и Ленобласти

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало доследственную проверку сообщения об избиении ребенка.
Обновлено в 09:02
Авто

Новый Kia KX1 обогнал по продажам Kia Sportage

На китайском рынке новинка смогла опередить по количеству реализованных автомобилей прежнего лидера - Kia Sportage.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Общество

Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области

Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Общество

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Обновлено в 08:34
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.
Обновлено в 09:26
Политика

Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России

Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором.
Обновлено вчера в 11:59
Спорт

Синхронистки РФ выиграли золото в произвольной программе в группах

Очередную золотую медаль завоевали российские синхронистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Авто

Балтинвестбанк повысил ставки по автокредитам

Балтинвестбанк повысил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Политика

Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21
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