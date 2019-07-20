Политика
Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайтеЮга.ру 07:37
Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти. Федеральный закон «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
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Правительство одобрило создание единого ресурса с информацией о населении России
Парламентская газета05:02
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении России
Будущее России. Национальные проекты06:28
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Политика
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