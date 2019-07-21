Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказуВедомости вчера в 17:27
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
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В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе
ФедералПрессвчера в 23:07
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Партия Зеленского набирает почти 42% голосов на выборах в Раду
Обновлено вчера в 22:04
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР
Обновлено вчера в 03:48
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение
В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме
Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 18:18
Гаджеты
Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Происшествия
В Китае в результате наводнения погибли четыре пеших туриста
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Болтон заявил об исходящей от Ирана угрозе для Западного полушария
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по его словам, угрожает Западному полушарию.
Обновлено вчера в 23:45
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты
Фото дня: работающий Google Pixel 4
Ресурс Slashleaks опубликовал живое фото, на котором запечатлен смартфон Google Pixel 4 во включенном состоянии.
Обновлено вчера в 23:43