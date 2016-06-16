Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказуВедомости вчера в 17:27
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник. Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, комментирует представитель Минпромторга.
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с чего всё началось
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.Ведомостивчера в 17:27
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В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе
ФедералПрессвчера в 23:07
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, для чего нужна умная одежда
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Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Жителей Приморья эвакуируют из-за тайфуна «Данас»
Из-за тайфуна «Данас», который ударил по Приморью в ночь на 22 июля, оказались подтопленными несколько населенных пунктов.
Обновлено в 00:09
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено 20 июля в 13:32
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В Приангарье беременная пассажирка «скорой» погибла в ДТП
Полиция Иркутской области начала доследственную проверку из-за аварии в Качугском районе, где в ДТП погибла беременная женщина.
Обновлено в 01:06
Политика
ЦИК Украины обработал треть бюллетеней
Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК Украины по данным 33% протоколов.
Обновлено в 01:44
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
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"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 09:37
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Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде
Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне вырос на 11,4%
Объем "свободных денег" у граждан РФ в прошлом месяце стал больше на 11,4% по сравнению с майским показателем.
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае
Обновлено вчера в 13:47
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Хави дебютировал в качестве главного тренера «Аль-Садда»
39-летний уроженец Таррасы, в мае 2019 года объявивший о завершении карьеры игрока, сразу же перешел на должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», за который Хави выступал на протяжении последних 4 лет.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Ультразвук позволил лазеру заглянуть внутрь тела
Группа исследователей из Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге представила новый метод получения внутритканевых изображений без использования инвазивных процедур.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров
Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Обновлено в 00:35
Наука
Американские ученые рассказали о возможной опасности лекарства от старения
Как считают специалисты, парадокс результата заключается в том, что гены, замедляющие процесс старения, обычно помогают справляться со стрессом.
Обновлено 20 июля в 18:42
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на Приморский край
Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено вчера в 01:47