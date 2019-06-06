Экономика
Правительство хочет простимулировать рождение первого ребенка в семьеМОЁ! Оnline Воронеж 01:49
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит комплекс мер для стимулирования российских семей к рождению первого ребёнка.
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с чего всё началось
Речь идет о так называемом отцовском капитале, который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.РИА Новостивчера в 12:20
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