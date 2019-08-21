Общество
Правительство изучит возможность поставок ряда иностранных лекарствРИА Новости 09:50
Правительство РФ поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки в РФ ряда психотропных препаратов и клобазама для нуждающихся в них, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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с чего всё началось
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.Интерфакс10:09
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