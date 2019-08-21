Общество

Правительство изучит возможность поставок ряда иностранных лекарствРИА Новости 09:50

Правительство РФ поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки в РФ ряда психотропных препаратов и клобазама для нуждающихся в них, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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с чего всё началось

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Интерфакс10:09

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«Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок»

Коммерсантъ19:00

В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей

РБК12:28

Правительство РФ планирует закупить десять тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей

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Хосписы просят Минздрав учесть их данные о потребностях детей в психотропных препаратах

ТАСС12:40

В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей

RT на русском12:06

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Интерфакс10:09

Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте препараты из-за рубежа

РИА Новости09:56
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
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